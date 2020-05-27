Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Известный боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков создал и выпустил коллекцию туалетной воды для волонтёров, помогающих малоимущим жителям Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры-медики».

Штырков создал пять ароматов. За каждым из них — не только особенный запах, но и своя уникальная история.

Так, «Запах новых перчаток» раскрывает следующую картину: «Ты только купил (перчатки) и распаковываешь прямо в раздевалке; все смотрят на тебя украдкой…».

Также разработаны «Запах геля для душа», «Запах солнечного прохладного утра и куста сирени, который ты пробегаешь три раза в неделю», «Запах победы» и «Запах чемпионского пояса».

Добровольцы уже получили первые экземпляры лимитированной коллекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Верхней Салды (Свердловская область) решила тоже поддержать волонтёров и начала шить им маски.

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