Тверь, , 14:49 — REGNUM Дополнительные средства на поддержку зверохозяйств выделят в Тверской области, решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени. Об этом ИА REGNUM 27 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. Это сохранение положения на рынке и рабочих мест на предприятиях», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

На заседании принято решение об увеличении финансирования племенного животноводства на 27 млн рублей. Таким образом, общий объём субсидий на сохранение племенного поголовья сельскохозяйственных животных в этом году составит порядка 96 млн рублей: более 57 млн рублей из федерального, свыше 38 млн из регионального бюджета. Господдержку смогут получить 13 племенных хозяйств, которые входят в перечень Министерства сельского хозяйства России: в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском, Торопецком районах, Кашинском городском округе.

Как отмечалось на заседании, по племенному пушному звероводству Тверская область занимает первое место в России, на долю региона приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране. Увеличение субсидий для зверохозяйств позволит не привлекать дополнительные кредитные ресурсы, погасить существующую задолженность по заработной плате, а также задолженность перед поставщиками кормов и ветпрепаратов.

Поддержку из бюджета получат четыре зверохозяйства, где работают 449 человек. Это ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе. Общий объем субсидий составит свыше 35,2 млн рублей.

Напомним, что звероводство и ещё 10 видов деятельности вошли в региональный список отраслей экономики, которые в настоящее время оказались в зоне риска и получат дополнительную поддержку. 26 мая на заседании регионального правительства были приняты дополнительные меры поддержки предпринимателей — это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам. С 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых жителей Верхневолжья. Всего в регионе на поддержу экономики планируется направить более двух миллиардов рублей.