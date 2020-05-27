Париж, , 14:47 — REGNUM В июле 2020 года пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Mechanicus выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Об этом 26 мая сообщил портал Gematsu.

В версию для консолей войдёт не только оригинальная игра, но и дополнение Heretek. Помимо этого, геймеров ожидает различный бонусный контент: саундтрек, рассказ по мотивам, цифровой артбук и мощное оружие ближнего боя.

Напомним, оригинальный релиз Warhammer 40,000: Mechanicus состоялся на PC в 2018 году. Проект получил множество положительных отзывов в Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: В онлайн-ужастике Dead by Daylight появятся герои из Silent Hill

Читайте развитие сюжета: Авторы Hardspace: Shipbreaker показали процесс утилизации огромных кораблей