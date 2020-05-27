Самара, , 14:47 — REGNUM Свыше 3,5 тысяч кустарников и деревьев высадят на одной из улиц в Самаре. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-служба ведомства, на улице Ново-Садовой на территории бульвара Комсомольский начали высаживать зеленые насаждения в рамках госконтракта по содержанию региональных автомобильных дорог в Самаре.

Отмечается, что до конца июня 2020 года на улице высадят свыше 300 новых деревьев и 3,2 тысячи кустарников.

По словам руководителя управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Александра Данилова, в сквере будет создана зеленая зона, чтобы горожане и гости города смогли в нем отдыхать.

По словам заместителя директора Самарского ДЭУ государственного казенного предприятия «АСАДО» Александра Иванова, рабочие стараются поддерживать газон в отличном состоянии. Здесь работает автополив, а также идет покос травы. Помимо этого, на территории сквера каждый день обрабатывают тротуары.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье за неделю обработали 5 тыс. жалоб от жителей на ямы и грязь