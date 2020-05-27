Калуга, , 16:56 — REGNUM В Калужской области установили третий класс пожарной опасности, сообщили 27 мая корреспонденту ИА REGNUMM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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С начала года в лесах области было зафиксировано более 1223 термоточек, произошло 73 лесных пожара на общей площади свыше 181 га, из них 20,4 га национального парка «Угра». Так, за минувшую неделю в Ферзиковском лесничестве специалисты лесопожарной службы оперативно ликвидировали три возгорания, не допустив перехода огня на большую территорию.

В отраслевом ведомстве напомнили, что в связи с наступлением летних каникул, когда число дачников, проживающих у границ лесного фонда, кратно возрастает, в регионе велика опасность природных пожаров. В этой связи приведена в готовность аэромобильная группировка, а также два опорных пункта в Калуге и Кирове для тушения крупных пожаров. В работе задействованы восемь пожарных наблюдательных вышек и 32 видеокамеры для круглосуточного мониторинга. Готовы к применению три беспилотных авиационных системы вертолетного типа.

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