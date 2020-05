Монреаль, Канада, , 14:41 — REGNUM Разработчики из Behaviour Interactive анонсировали новое дополнение для своего многопользовательского ужастика Dead by Daylight. Трейлер главы Silent Hill был опубликован на официальном YouTube-канале игры 26 мая.

В главе Silent Hill геймеров ожидает появление двух персонажей из одноимённой игры: выжившей Шерил Мейсон и убийцы Палача (Пирамидоголового). Разработчики сообщают, что поиграть за них можно будет уже в июне 2020 года.

Напомним, Dead by Daylight — это «ассиметричная» онлайн-игра, в которой команда выживших противостоит могущественному маньяку-убийце. Разработчики из Behaviour Interactive регулярно добавляют в свой проект персонажей из других популярных игр или фильмов в жанре «ужасы»: Фредди Крюгера, Кожанное Лицо, Демогоргона, Крика и т.д.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажу игры The Last of Us Part II запретили в некоторых странах

Читайте развитие сюжета: Стратегия Warhammer 40,000: Mechanicus выйдет на консолях уже в июле