Москва, , 14:41 — REGNUM В Москве реабилитационные центры для инвалидов возобновят работу с соблюдением санитарных норм. Об этом сообщила 27 мая уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на онлайн-конференции.

По её словам, этот вопрос проработан с департаментом труда и социальной защиты. С 1 июня учреждения возобновляют деятельность. И дети-инвалиды с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм приступят к реабилитационным мероприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей может разрешить управление Роспотребнадзора по Москве.