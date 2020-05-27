Ростов-на-Дону, , 14:42 — REGNUM В Ростовской области планируется открыть ещё один госпиталь для пациентов с подтверждённым результатом анализа на коронавирус. Однако проходить лечение здесь будут лица с ВИЧ-инфекцией и болеющие туберкулёзом. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM 27 мая.

По её словам, моногоспиталь будет создан на базе филиала областного клинического центра фтизиопульмонологии в Новочеркасске. Причиной развёртывания коек на базе больницы стало большое число носителей SARS-CoV-2, имеющих в своём анамнезе заболевания, связанные с лёгкими, в том числе туберкулёз.

В ближайшее время будет проведена оценка стоимости медицинского оборудования, необходимого для создания «ковидного» госпиталя.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 2,6 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время более 80% из них свободны.