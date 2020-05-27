Тегеран, , 14:34 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране за минувшие стуки составляет 2 080 человек. Об этом 27 мая рассказал официальный представитель страны Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Также он указал, что за этот же период от COVID-19 в стране скончались 56 человек.

В результате этого, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране стало 141 591 человек, а суммарное количество летальных исходов увеличилось до 7 564 случаев.

Кроме этого, глава иранского минздрава рассказал, что число вылечившихся от COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 111 176 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Катаре за сутки выявили 1740 случаев заражения коронавирусом.