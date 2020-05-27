Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Все пациенты с коронавирусом в Грузии получили медицинскую помощь в стационарах. Об этом 27 мая заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на отчете правительства о борьбе с COVID-19 в парламенте.

По его словам, госпитализация во всех случаях заражения объясняет малое число летальных исходов и большой процент выздоровевших пациентов. Гахария добавил, что все клиники Грузии включались в борьбу с инфекцией поэтапно, согласно плану минздрава.

Отметим, по состоянию на 27 мая в Грузии выявили 735 случаев заражения коронавирусом, 557 человек выздоровели, скончались 12 пациентов. Власти страны планируют увеличить количество тестов до 10 тыс. в день осенью.

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