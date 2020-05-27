Москва, , 14:33 — REGNUM Главные причины массового вывода гражданами России с банковских счетов долларов и рублей — страхи относительно пандемии и, конечно, ввод налога на банковские депозиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари». к. э. н Александр Разуваев, комментируя вывод валюты со счетов физлиц.

«Очень спорная, можно сказать неправильная мера. При этом ставки по долларовым вкладам низкие — около 1%, с евро большинство банков не работает.

Альтернативой банковским вкладам являются еврооблигации и не только в России, а также различные финансовые продукты на основе данных бумаг. Однако они доступны только состоятельным вкладчикам.

Более интересны акции, инвестировать в которые можно по всему миру от Казахстана до Саудовской Аравии и Аргентины.

При этом я сторонник рублевых инвестиций на Московской бирже. Российский рынок акций — самый недооцененный в мире. К тому же дивидендная доходность в 7−10% для российских акций это нормально», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов. По данным ЦБ РФ, из банков забрали $1,1 млрд.

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