Москва, , 14:31 — REGNUM Министр культуры РФ Ольга Любимова попросит Роспотребнадзор разрешить доступ посетителей в музейные парки, не дожидаясь середины июля. Об этом сообщает 27 мая пресс-служба Минкульта.

Ранее министр заявила, что музеи смогут вновь принимать посетителей не раньше середины июля при условии, что 1 июня начнётся постепенное снятие ограничений.

Отмечается, что руководители ряда всемирно известных музеев с значительными парковыми пространствами обратились в Минкульт с просьбой, касающейся открытия парковых зон. Это музеи Петергофа, Царского села, Павловска, Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы.

Минкульт обратится в Роспотребнадзор за разрешением открыть часть музейных пространств, не дожидаясь середины июля.

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