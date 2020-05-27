Буйнакск, Дагестан, , 14:48 — REGNUM Главный врач детской больницы в дагестанском городе Буйнакске, а также фельдшер городской станции скорой помощи скончались после заражения коронавирусом. Об этом на своей странице, а Instagram сообщил глава муниципалитета Исламудин Нургудаев.

«Со скорбью воспринял известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат З. — главного врача детской больницы Буйнакска и Умрагиль А. — фельдшера станции скорой помощи города», — написал Нургудаев.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил. что семьи врачей и медработников, погибших при работе с пациентами с COVID-19, получат по 2,7 млн рублей.

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