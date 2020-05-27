Симферополь, , 14:29 — REGNUM Суд приостановил работу трёх предприятий в Бахчисарайском районе Крыма, нарушавших предписания Роспотребнадзора. Об этом 27 мая в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК сообщил заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Бахчисарайский районный суд принял решения о приостановлении деятельности трёх местных предприятий на 30 суток. До устранения всех нарушений», — отметил специалист.

По его словам, на территории республики продолжаются контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению предписаний Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 355 положительных тестов на новую инфекцию. 13 мая в Красногвардейском районе республики суд также на 30 суток приостановили работу предприятия, нарушившего противоэпидемиологические нормы.

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