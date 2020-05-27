Хабаровск, , 14:31 — REGNUM В Восточном военном округе (ВВО) начали подготовку военной техники к тренировкам парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Ранее, в связи с отменой из-за угрозы коронавирусной инфекции военных парадов 9 мая, более 450 единиц боевой техники, подготовленной к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ, были поставлены на временное хранение.

Решением командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, для авиационной техники было сделано исключение, поскольку она продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи.

В настоящее время специалисты подразделений уже начали проверку технического состояния, обслуживание и мойку боевых машин парадного расчёта.

Как сообщало ИА REGNUM, военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в десяти городах Южного военного округа. Впервые в их числе — город Каспийск в Дагестане.

Ранее российский президент Владимир Путин объявил, что военный парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей.

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