Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число летальных исходов пациентов, получавших лечение от COVID-19. Об этом 27 мая во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В ночь на 27 мая скончался мужчина, госпитализированный из Акбулака. С 3 мая пациент находился на искусственной вентиляции лёгких.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом.

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