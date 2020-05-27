Волгоград, , 14:24 — REGNUM Современные дезинфицирующие средства бесплатно получили управляющие организации Волгоградской области. Коммунальщикам передали порядка 60 тонн растворов для санитарной обработки жилого фонда, сообщили 27 мая в пресс-службе инспекции государственного жилищного надзора региона.

Препараты закупают администрация региона и органы местного самоуправления. Дезрастворы направляют в муниципальные образования, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом — Волгоград, Волжский, Камышин, Фролово, Урюпинск, Николаевск. Управляющие компании получили уже 60 тонн средств из группы хлорактивных соединений, рекомендованных к применению в жилых домах Роспотребнадзором.

С марта 2020 года антисептики получили уже более 600 управляющих компаний.