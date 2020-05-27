Алма-Ата, Казахстан, , 14:19 — REGNUM Лаборатории Алма-Аты с начала распространения коронавируса провели 149 866 тестов. Об этом 27 мая заявил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев на брифинге.

По его словам, массовое тестирование на коронавирус необходимо для выявления потенциальных очагов заражения. Сагинтаев считает, что эти меры позволяют смягчить карантин и возобновить работу предприятий.

Количество лабораторий в Алма-Ате выросло с двух до шести, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. Глава города добавил, что количество тестов планируется увеличить до 5 тыс. в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна быть готова ко второй вспышке коронавируса. Глава государства также отметил необходимость усиления службы санитарно-эпидемиологического надзора.

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