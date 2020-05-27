Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 мая, выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, в том числе десять носителей SARS-CoV-2 выявлены активно — на въезде на территорию Оренбуржья. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

С начала пандемии на сегодняшний день выявлено в общей сложности 1 899 случаев заражения. За сутки из больниц выписано 70 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. В апреле и за истекший период мая от болезни оправились 1 097 пациентов.

В стационарах лечение продолжают получать 280 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 20 пациентов находятся, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Кислородную поддержку получают 74 пациента. В состоянии средней тяжести — 142 оренбуржца.