Уфа, , 14:20 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 27 мая предупреждает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, порывы сильного ветра ожидаются с 27 по 28 мая.

Спасатели рекомендуют без особой надобности не выходить из зданий. При этом они отмечают, что опасно находится под линиями электропередач, поскольку может произойти обрыв проводов.

Также не рекомендуется обходить стороной слабоукрепленные конструкции и деревья. Не нужно парковать рядом с ними и свои автотранспортные средства.

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