Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Окончания масочного режима в Новосибирской области не предусмотрено. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Вячеслав Невежин.

«Наряду с мерами послабления ситуации масочный режим будет ужесточаться. И надо понимать, что 1 сентября, когда школьники и студенты выйдут на учёбу, будет ещё более жесткое усиление масочного режима», — цитируют Невежина «Все новости Новосибирской области».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирские власти сообщили, что новосибирцев без масок не будут пускать в общественный транспорт. Кроме того, им могут отказать в обслуживании в магазинах и на рынках.

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