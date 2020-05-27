Москва, , 14:08 — REGNUM Министерство культуры РФ поддержало идею открытия кинотеатров для автомобилей, которая ранее была оглашена сетью кинотеатров «Каро». Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Минкультуры России поддерживает актуальные инициативы, направленные на развитие новых форматов демонстрации кинофильмов, в том числе и возможное открытие автомобильных кинотеатров», — сказали в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что данная инициатива требует согласования с Роспотребнадзором и властями регионов в целях разработки санитарно-эпидемиологических и региональных правил.