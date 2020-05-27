Москва, , 14:08 — REGNUM Продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на 70%. Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе метрополитена.

Объём продаж по сравнению с первым днём реализации средств защиты снизился на 70%. Главный врач, начальник медицинской службы столичной подземки Вера Жельвис считает показатель положительным. По её мнению, это «демонстрирует рост сознательности горожан, которые понимают важность обязательного ношения средств защиты в общественных местах, в том числе в транспорте, и готовятся к своим поездкам заранее».

Как сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Москвы действует режим обязательного ношения масок и перчаток. Ими пользуется ежедневно подавляющее большинство пассажиров транспорта.