Кижингинский район, Бурятия, , 14:07 — REGNUM В Кижингинском районе Бурятии снимут режим карантина с 28 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, решение было принято по итогам совещания во вторник, 26 мая. Глава республики Алексей Цыденов напомнил, что усиленные меры были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки. На территории района к середине мая было выявлено 172 случая заражения коронавирусом, что в семь раз превысило средний уровень по другим районам.

«Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем», — отметил глава.

Всего здесь было обследовано более 1,2 тыс. человек. На дому и по месту работы носителей была проведена дезинфекция на общей площади 7822 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, район был объявлен зоной карантина 15 мая. На въездных дорогах будут установлены посты, всем гражданам, кроме задействованных в локализации очага специалистов, а также работников обеспечивающих служб был запрещён въезд и выезд.

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