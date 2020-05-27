Ростов-на-Дону, , 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 27 мая.

Уточняется, что отобрано 77 проб, 16 из которых оказались положительными. Трое воспитанников помещены в обсерватор. В социальном учреждении установлен карантин.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ранее вспышка коронавирусной инфекции произошла в двух психоневрологических интернатах, расположенных в городах Зверево и Сальск.

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