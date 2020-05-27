Москва, , 14:05 — REGNUM В школе воспитание детей должно присутствовать обязательно, заявила корреспонденту ИА REGNUM ответственный секретарь Поискового движения России, председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева.

«Сейчас в современных российских школах воспитание — это необязательная история, не связанная единой системой. Даже для специалистов, которые занимаются воспитательной работой в рамках школы, в разных регионах разное штатное расписание. То есть нет единой системы воспитания детей.

В свое время, когда была советская школа, это имело место быть. Затем была такая постановка вопроса — школа предоставляет только услуги по образованию, а не воспитывает. Но понятно, что это невозможно. Потому что в любом случае учитель — он и наставник, и воспитатель, и человек, дающий знания по школьным предметам, особенно по гуманитарным. Эти предметы несут в себе элементы воспитания.

В любом случае воспитание в той или иной степени всегда присутствовало и сейчас присутствует в школе. Но единых подходов или единой системы к воспитанию, в том числе и подготовки профессиональных кадров, в настоящее время нет, в разных школах свой подход к воспитанию. Например, от директора школы или от властей конкретного региона зависит будет школьный музей или нет.

В этом смысле не может быть готовых рецептов. Поэтому в поправках к закону об образовании важно, во-первых, сотворчество и взаимоответственность родителей и школы, потому что нельзя прерывать процесс воспитания — должна быть единая линия воспитания. Во-вторых, принятие участия в воспитании детей общественных организаций.

Подчеркну еще раз, что всё это должно быть по единой системе с единым подходом. Будет присутствовать помощь со стороны государства — будут выстроены программные требования, сформирован профессиональный кадровый состав, изданы методические материалы, интегрирование музеев в образовательный процесс и т. д., то есть это совместные действия.

Поправка к закону об образовании важна потому, что она увязывается и с поправками к Конституции РФ, с экологическим воспитанием, с сохранением исторической памяти, то есть это всё звенья одной цепи. С точки зрения общественной жизни страны поправки — очень значимое событие.

Главный посыл нововведений — чтобы дети росли добрыми, воспитанными людьми, уважали труд, уважали старших, страну, в которой родились, а для этого надо сформировать это уважение, ведь ребенок как чистый лист.

Подчеркну — важен тандем родителей и школы, не может быть двойных подходов в этой системе. Ребенку нужно помочь, чтобы он вышел в большую жизнь максимально готовым», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года, все образовательные организации в России будут обязаны разрабатывать и реализовывать воспитательные программы с конкретными целями, задачами и методами.

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