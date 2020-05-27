Краснодар, , 14:05 — REGNUM Размер курортного сбора на территории Краснодарского края установлен в сумме ноль рублей, действовать мораторий будет до 31 декабря 2020 года. Решение принято в рамках мер по снижению последствий в связи с пандемией коронавируса. Изменения в региональное законодательство о курортном сборе одобрили депутаты Заксобрания Краснодарского края на заседании 27 мая, сообщили в пресс-службе ЗС.

Также законопроектом продлевается срок перечисления средств курортного сбора, устанавливается новый отчетный период для операторов сбора, а также вводится положение о периоде перечисления операторами средств курортного сбора при снятии с учета в налоговом органе.

«Принимаемый нами сегодня законопроект вводит послабления в деятельности санаторно-курортной отрасли и направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края. Пандемия сильно ударила по зарплатам и доходам многих российских семей. Мы будем рады каждому гостю. И пусть экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, который подчеркнет гостеприимство нашего края», — отметил спикер ЗС Юрий Бурлачко.

Как сообщало ИА REGNUM, обнуление курортного сбора до конца года ранее анонсировал губернатор края Вениамин Кондратьев. Первые санатории в регионе планируют открыть ещё в «карантинный» период — с 1 июня гостей по путёвкам смогут принимать санатории с медицинской лицензией.