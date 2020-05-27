Москва, , 14:09 — REGNUM По-июльски жаркая погода установится в Москве 30 мая, в этот день возможна гроза. Об этом сообщила 27 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Предстоящие выходные дни будут сильно отличаться от остальной недели. Погода в субботу, 30 мая будет облачной с прояснениями, ночью возможны небольшие кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха ночью будет до +15 в Москве и области.

«Днём в субботу — 23−25 градусов, по области — 20−25 градусов», — сказала Позднякова РИА Новости.

Столь тёплая погода характерна скорее для середины июня, температура существенно выше климатической нормы.

Ночью 31 мая будет 12−17 градусов тепла, днем — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днём ожидается 14−19 градусов тепла, возможно усиление ветра до 12−17 м/с.

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