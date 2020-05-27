Бухарест, , 14:07 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за последние 24 часа увеличилось на 165 и теперь составляет 18 429. Об этом 27 мая сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 18 594 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении Digi 24.

Также в нем указывается, что за минувшие сутки общее количество умерших в стране от COVID-19 возросло на 9 человек, в результате чего общее число жертв составляет 1 219.

При этом уточняется, что суммарное число выздоровевших от COVID-19 в стране на данный момент составляет 12 162.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Омана приняло решение о снятии карантинных ограничений в стране.