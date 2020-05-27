Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM В психоневрологическом интернате города Зверево Ростовской области произошла вспышка коронавирусной инфекции, в связи с чем в учреждении установлен карантин. Об этом сообщили ИА REGNUM в облправительстве 27 мая.

По уточнённым данным, у сотрудников и постояльцев психинтерната было отобрано 230 проб на коронавирус, из которых 108 дали положительный результат. Пять человек госпитализированы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Сальском психоневрологическом интернате также произошла вспышка SARS-CoV-2. Случаи заражения коронавирусом выявлены среди сотрудников и постояльцев соцучреждения. Здесь носителями инфекции стали сотни человек.