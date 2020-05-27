Буйнакск, Дагестан, , 14:05 — REGNUM В полевых многопрофильных госпиталях, развёрнутых в Дагестане, военные медики используют новейший экспресс-тест на коронавирус. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Поставку новейших мобильных лабораторий российского производства, позволяющих получить результат через 30 минут, в комплекте с реагентами на 20 тысяч тестов, при содействии Минобороны РФ осуществил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В настоящее время данная система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Ботлих специалисты Западного военного округа (ЗВО) полностью завершили работы по развёртыванию полевого многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19.

Медиками были развернуты все необходимые отделения, включая реанимацию, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб. Было установлено самое современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ.

В развёрнутом ранее госпитале в Буйнакске за первые сутки медики многопрофильного медицинского госпиталя Южного военного округа (ЮВО) оказали помощь 126 местным жителям.

Читайте также: В Буйнакске военные медики обследовали за сутки 126 жителей

Читайте ранее в этом сюжете: Полевой госпиталь Минобороны РФ в Ботлихе готов к приёму пациентов