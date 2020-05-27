Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM Семьям сотрудников полиции, погибших на блокпосте в Алма-Ате, выделят по квартире. Об этом 27 мая сообщил аким (глава) города Бакытжан Сагинтаев, сообщает агентство «Казинформ».

Он пообещал также оказать финансовую поддержку семьям на все необходимые расходы. «Две квартиры сейчас выделяются при поддержке наших предпринимателей семьям погибших сотрудников полиции», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 мая пьяный водитель на большой скорости врезался в блокпост в Алма-Ате. Автомобиль протаранил бетонное ограждение и влетел в машину с полицейскими. В результате аварии погибли двое правоохранителей.

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