Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал чиновников и депутатов, которые сделали массовое фото без индивидуальных масок. Пост опубликован в Instagram главы региона.

На закладывании капсулы времени сфотографировались мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, спикер гордумы Игорь Володин, а также депутаты свердловского Заксобрания и екатеринбургской гордумы.

«Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия», — написал Куйвашев.

Отметим, что губернатора и самого обвиняют в отсутствии маски на совещаниях и рабочих встречах. Так, маски у чиновника не было на заседаниях оперативного штаба региона 15 и 20 мая 2020 года.