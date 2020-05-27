Вашингтон, , 13:56 — REGNUM За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США составило свыше 18 тысяч человек. Об этом 27 мая сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране.

Согласно данным института, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 18 611 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и потому их общее количество теперь стало более 1,6 млн.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли 693 человека, в результате чего суммарное число летальных исходов составляет почти 99 тысяч.

При этом указывается, что свыше 384 тысячи пациентов в США вылечились за время пандемии от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Казахстане за сутки скончались два пациента, заразившихся коронавирусом.