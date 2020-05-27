Элиста, , 13:50 — REGNUM Мировой суд в Элисте принял решение о прекращении уголовного дела в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Об этом стало известно 27 мая

«Дело о клевете прекращено в связи с заявлением частного обвинителя об отказе от обвинения», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по обвинению Елены Батуриной в клевете было возбуждено в конце 2019 года по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, брата Елены Батуриной

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