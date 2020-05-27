Джакарта, , 13:48 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что у 47 индонезийских медсестер в Кувейте подтвердили COVID-19, сообщает Kompas.

В МИД Индонезии выразили надежду, что медперсонал скоро поправится.

«Надеюсь, что их состояние продолжит улучшаться, и в будущем мы получим больше позитивной информации», — заявил Теуку Фаизашах.

В целом, у 928 граждан Индонезии за рубежом подтвердили COVID-19. Более 50% из них уже объявлены вылеченными. В настоящее время 465 человек выздоровели, 49 скончались и 414 находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что до сих пор не было никакого решения правительства Саудовской Аравии относительно осуществления паломничества в 2020 году.

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