Оренбург, , 14:05 — REGNUM В Оренбургской области приставы совместно с полицией разыскивают пятилетнего Филиппа Ц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону, в конце 2019 года ребенка незаконно забрал отец, и место нахождения мальчика неизвестно.

По данным ведомства, мать мальчика умерла, временным опекуном назначили бабушку. Именно у нее отец забрал сына и скрылся.

Когда приставы определили местонахождение мужчины, то мальчика с ним не оказалось. Согласно последним поступившим сведениям, ребенок может находиться в городе Екатеринбург у дальних родственников.

«Отец не лишен родительских прав. Но он не исполняет решение суда и правила порядка общения с сыном, за что неоднократно привлекался к административной ответственности», — отметили в пресс-службе судебных приставов.

В ведомстве также добавили, что мужчину могут привлечь к уголовной ответственности только в случае, если будет доказано существование угрозы жизни и здоровью дошкольника.