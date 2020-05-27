Красногорск, , 13:40 — REGNUM В Подмосковье за неделю обработали 5456 обращений от жителей с жалобами на нарушения правил соблюдения чистоты, порядка и благоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

Жалобы жителей поступили через систему центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР). По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, большая часть жалоб касалась нарушений правил уборки территории контейнерной площадки. Также жители обратили внимание на ямы и неподобающее состояние деревьев и кустарников. Наибольшее число нарушений выявили в Домодедово, Дмитрове, Сергиевом-Посаде, Люберцах, Одинцове и Балашихе.

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