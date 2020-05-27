Белгород, , 13:43 — REGNUM Комитет по управлению территорий упразднили в мэрии Белгорода. Депутаты городского Совета на очередной сессии утвердили изменения, сообщает 27 мая пресс-служба администрации города.

Вместо комитета по управлению территорий создаётся департамент по развитию городских территорий администрации Белгорода. В него войдут управы, отделы охраны окружающей среды, жилищного контроля, административно-технического контроля и другие.

Как подчеркнули в мэрии, изменения не повлекут необходимости выделения дополнительных средств, финансирование будет осуществляться в пределах фонда оплаты труда.