Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Ситуация с охватом школьников в Бурятии техническими средствами для дистанционного обучения сложная. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в республике.

На дистанционный формат смогли перейти все школы. Однако у 39 тыс. учеников, как отмечается, не было возможности обучаться онлайн из-за отсутствия интернета. Из них лишь 52 школьника были обеспечены техническими средствами.

Кроме того, из-за эпидемии коронавируса 22 ребёнка не смогли воспользоваться санаторно-курортным лечением.

Напомним, учебный год для учащихся 1−8 классов в Бурятии завершился досрочно 15−16 мая. Впрочем, учителям отдохнуть много не дадут. Министерство образования республики обязало педагогов всё лето еженедельно отправлять отчёты о занятости детей на каникулах.

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