Москва, , 13:36 — REGNUM В Московской области за весь период пандемии коронавирусной инфекции выздоровели и выписались из больниц свыше 6.4 тыс. пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом 27 мая сообщили ив региональном оперативном штабе.

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«В Московской области завершили лечение от коронавируса ещё 262 человека (за последние сутки. — прим. ИА REGNUM). Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — уточнили в штабе.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от COVID-19 6440 человек.

Добавим, что всего на сегодняшний день в регионе зафиксировано 35 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 359 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 27 мая, в России за последние сутки носители коронавируса нового типа были выявлены в 85 российских регионах. Всего таких случаев 8338. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (2140) и Московской области (793 случая).

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