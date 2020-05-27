Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону закрыли на карантин отделение хирургии. В настоящее время известно только об одном сотруднике лечебного учреждения, получившем положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 27 мая.«В БСМП-2 выявлен один заболевший. Круг контактных лиц протестирован. Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия. Хирургуческое отделение находится на карантине», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что информацию о заражении SARS-CoV-2 сотрудника ростовской больницы скорой медицинской помощи подтвердили 26 мая. Результаты теста на коронавирус у контактных лиц пока неизвестны.