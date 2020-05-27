Рамалла , , 13:38 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Палестине возросло за прошедшие сутки на пять и теперь составляет 613 человек. Об этом 27 мая говорится в заявлении главы минздрава страны Май аль-Келы.

«Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу», — говорится в нем.

Также в заявлении добавляется, что в результате этого общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в стране возросло до 613 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правила приема туристов, которые включают в себя обязательное тестирование приезжающих на коронавирус, разработали на Мальдивах.