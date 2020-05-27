Новосибирск, , 13:32 — REGNUM В Новосибирской области среди общего числа пациентов с коронавирусом у 864 человек неизвестен источник заражения. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков.

Напомним, что на сегодняшний день в Новосибирской области официально зарегистрированы 2397 случаев заражения коронавирусом.

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«Эти люди заразились в общественных местах: в транспорте, магазинах, местах массового скопления, — отметил Новиков. — Масочный режим вводится для предотвращения дальнейшего заражения граждан».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 27 мая, новосибирские перевозчики не будут пускать в общественный транспорт пассажиров без масок.

За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте Новосибирска к ответственности уже привлекли более 200 пассажиров, в отношении перевозчиков рассматривается 97 административных дел.

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