Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев с февраля 2020 года находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

По данным телеграмм-канала Mash, Михаил Игнатьев находится в кардиологическом центре с 29 февраля, а 7 мая его перевели в реанимацию и подключили к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

«Температура у Михаила Игнатьева 36,1, но врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Он под круглосуточным наблюдением, на регулярной экстракорпоральной мембранной оксигенации — это насыщение крови кислородом», — сообщает источник.

По данным ряда СМИ, у Игнатьева развилась двусторонняя пневмония, его состояние оценивается как тяжелое. У пациента высокий процент повреждения легких.

Отметим, что проблемы с сердцем у бывшего чиновника были и ранее. В июле 2019 года Игнатьев был госпитализирован из петербургского отеля в Мариинскую больницу с острой болью в области сердца. По данным издания «Коммерсантъ», у него был инфаркт.

Однако в пресс-службе главы Чувашии тогда данную информацию опровергли уточнив, что будучи в Петербурге на форуме регионов России и Белоруссии, Игнатьев решил воспользоваться возможностью и пройти плановый медосмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку за главу Чувашии Михаила Игнатьева, который руководил регионом почти 9,5 лет.

Этому предшествовали два скандала, которые последовали один за другим. 18 января на Дне чувашской и российской печати он заявил, что надо «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Фраза вызвала резонанс, и 20 января Игнатьев вынужден был объясниться и извиниться.

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Но уже 23 января вспыхнул новый скандал: в сети стало распространяться видео с вручением ключей от пожарной машины, где Игнатьев вынуждал офицера МЧС подпрыгивать за ними. После данного инцидента «Единая Россия» исключила Игнатьева из партии за «нарушение этических норм», затем президент отправил его в отставку в связи с «утратой доверия».

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