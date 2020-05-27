Иваново, , 13:23 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ивановской области за последние сутки, данные 27 мая опубликовал федеральный оперштаб.

Согласно данным сайта стопкоронавирус. рф, всего в регионе подтверждено 1 тыс. 686 случаев заражения коронавирусом.

599 пациентов с ранее выявленным заражением выздоровели, в том числе за сутки — 48. Число летальных случаев не изменилось — всего с начала пандемии в Ивановской области умерли 18 человек.

Отметим, за последние сутки в России подтверждено 8 тыс. 338 случаев заражения, 161 человек скончался.