Челябинск, , 13:18 — REGNUM В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области 27 мая прошли следственные действия. Об этом пишут СМИ.

В региональном минэокономразвития журналистам пояснили, что обыск касается хозяйственной деятельности Агентства в 2014—2017 годах. Сотрудники министерства оказывают силовикам необходимую помощь, пишет Накануне.Ru.

Агентство инвестразвития создало в 2011 году областное правительство. Его целью является привлечение инвестиций в экономику Южного Урала. А в феврале 2019 года власти решили объединить его и другие институты по поддержке бизнеса в Фонд — Территория Бизнеса».