Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM В Свердловской области вылечили уже 1700 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За последние сутки зафиксировали еще 201 случай выздоровления. Для сравнения, 26 мая 2020 года сообщалось о 229 случаях.

Лечение продолжают 53 больных в тяжёлом состоянии (39 — в реанимации, из них 20 — на искусственной вентиляции лёгких). 136 пациентов лежат в состоянии средней тяжести. «Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», — заявляют в штабе, не уточняя численности данной категории больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4425 случаев выявления коронавируса.