Москва, , 13:16 — REGNUM Российским туристам придётся этим летом отдыхать в пределах своей страны, продажу туров за рубеж вряд ли разрешат раньше сентября. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время эфира в Instagram с ведущей передачи «Доброе утро» на Первом канале Светланой Зейналовой.

По словам Ломидзе, возобновление международного туризма — двусторонний процесс. Летом возможно восстановление некоторых регулярных рейсов за пределы России, однако перспективы запуска чартерных рейсов остаются туманными.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — сказала она.

Ряд стран, отметила представитель туриндустрии, готовятся к открытию границ. Это Испания, Греция, Хорватия, Турция.

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