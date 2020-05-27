Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге скоропостижно скончалась беременная гражданка иностранного государства, у которой ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом 27 мая сообщил представитель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Больница им. Боткина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства, 34-летняя беременная гражданка иностранного государства была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу Боткина с подтвержденным тестом коронавирусной инфекции. У женщина тяжело протекала вирусная пневмония и 21 мая она скончалась.

«Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования», — отметили в комздраве.

Добавим, ранее комитет заявил о восьми новых подтвержденных летальных случаев от коронавируса. Пациенты умерли еще в апреле — начале мая, однако комиссия о анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021 подтвердила заключение о смерти только 26 мая.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14 463 случаев заражения COVID-19. Умерло 158 человек. Выздоровело 4458 человек.

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